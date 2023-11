Beleza Natural: o fenômeno ‘Big Chop’ viraliza nas Redes Sociais

A evolução nos padrões de beleza é evidente, mas a jornada para a aceitação dos cabelos naturais ainda é uma batalha em muitas mentes. Antigamente, a imposição de padrões de beleza envolvia a ideia de que apenas alguns tipos de corpos e rostos eram considerados bonitos, levando meninas e meninos a buscar conformidade com padrões muitas vezes antinaturais e até violentos.

Os cabelos, em particular, eram vítimas dessa pressão, com a crença de que a única forma de ter um “cabelo bonito” era alisá-lo. No entanto, a era atual testemunha uma revolução, onde os cachos são finalmente celebrados. No entanto, o retorno aos cabelos naturais após processos de alisamento não é uma jornada fácil e frequentemente exige um sacrifício significativo, com a espera pelo crescimento natural até o próximo corte.

O Big Chop: Uma Declaração de Liberdade Capilar

Neste cenário, surge o fenômeno viral conhecido como “big chop”, que ganhou destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram. Este corte não é uma novidade nos salões, mas sua popularidade atual está relacionada à época contemporânea e à maior presença de profissionais especializados em cabelos naturais.

Grazi Gonçalves, uma cabeleireira carioca especializada em cabelos naturais, destaca que o preconceito com cabelos crespos persiste, mas as mulheres de hoje buscam liberdade, redefinindo os padrões de beleza. Grazi, que tem quase meio milhão de seguidores no Instagram, compartilha vídeos inspiradores de transformações pós-big chop.

Encorajamento e autoestima

Ela observa que o big chop não é exclusivo de uma etnia, atendendo a mulheres de diferentes backgrounds. No entanto, ressalta que a transição capilar é mais desafiadora para mulheres negras devido às questões raciais. Apesar disso, histórias compartilhadas nas redes sociais de Grazi inspiram mulheres a abraçarem seus cachos, seja com volume, cabelo curto, raspado, ou em camadas.

O big chop, embora seja um processo técnico, é também uma jornada de autoestima. Grazi aconselha paciência, desencorajando o uso frequente de chapinha e escova. Ela destaca a importância de penteados e tranças durante a transição, enfatizando que a pressa é a maior inimiga nesse processo.

Paciência e persistência na jornada capilar

Em meio a histórias de superação, Grazi enfatiza que o big chop é um processo que vale a pena. Ela destaca a necessidade de mais profissionais especializados em cabelos naturais e encoraja as mulheres a abraçarem sua jornada com paciência e persistência. O big chop não é apenas um corte de cabelo, mas uma declaração de liberdade e reconexão com a autenticidade capilar.

Fonte: Folha

