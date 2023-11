As previsões desta sexta-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Você está preocupado em não fazer comentários injustos sobre as pessoas. Está preocupado em pegar as antipatias que estão por ai. We recusa a participar de correntes de ódio que destroem, sem qualquer aparência de sanidade. Você se recusa a permitir que o mundo continue dividido em facções iradas que se aniquilam umas às outras.

Capricórnio

Embora o mundo seja como é: há guerra, destruição da natureza, da vida e desânimo, as vozes que, no meio de explosões e erupções, invocam a paz são ignoradas. Mesmo que todos continuemos fazendo as tarefas diárias, repetindo o hábito, andamos tateando, você segue tentando esperança não se desfaça, cobrindo os olhos para não ver notícias sangrentas e suplicando em silêncio.

Aquário

Pessoas felizes se preparam para o Natal com antecedência: é o que dizem algumas pesquisas. Você quer que o mês de novembro não termine, não há razão para ter preconceitos em relação ao Natal, nem para se tornar o ogro da história e mal-humorado, recusando-se a participar das festividades. É justo e saudável passar à celebração, depois deste ano desconcertante e muito difícil.

Peixes

Não se pode continuar adiando decisões, esperando o tempo para resolver os problemas ou provocar o esquecimento. O último dia deste ano é o prazo final. Cabe a você, então, abrir seu espaço e sua mente com segurança, sem medo, para que as mudanças ocorram. Tudo indica que alguns de seus projetos não vão mais. Continuar insistindo seria uma teimosia doentia.

Com informações do site El Espectador