As previsões desta sexta-feira (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Algumas pessoas foram decisivas no passado. Tinham consciência da sua vida, eram afetuosos e solidários. Encorajaram a você a tomar decisões chave para não cometer erros em assuntos graves. Houve o distanciamento destas pessoas e deveria se perguntar o motivo.

Virgem

O Natal está se aproximando e você resolveu ter um momento tranquilo. Aproveite os dias especiais com o clima especial. Você também aproveitará a conexão emocional que o Natal promove, apesar do que dizem seus detratores.

Libra

Momento de agradecer pelo trabalhado muito, terminando os dias exausto como se tivesse corrido uma maratona. Vários conhecidos, por outro lado, olham para o teto e ficam sobrecarregados de preocupações inúteis. Você tem sorte de ter um trabalho pelo qual é apaixonado, comprometido e que faz com a máxima dedicação, pois será reconhecido esta semana com menções honrosas.

Escorpião

Você está satisfeito com sua vida, cheio de experiências e cores.Noites e dias esperando por coisas maravilhosas que acontecem o tempo todo, no verão com o nascer do sol que obriga a fechar os olhos e também no inverno. Você continuará olhando a cidade pela janela, continuará imaginando o futuro, continuará de pé.

Com informações do site El Espectador