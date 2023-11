As previsões desta sexta-feira (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries

O ideal seria aproveitar as primeiras horas com um café, sem a estridência das notícias, que dão conta da realidade e nos obrigam a vestir a armadura, a nossa roupa do quotidiano, para nos defendermos. Ser otimista tornou-se uma necessidade. Não há motivos para rir. Resgatar o otimismo tornou-se uma missão, e que não seja impossível.

Touro

O tempo está passando em direção a um novo ano. Você está animado com começos que trazem novas esperanças. Será responsável por diversos projetos. Não gosta de fazer as coisas pela metade ou decepcionar a confiança. Focê se desafiará e se sairá muito bem.

Gêmeos

O cepticismo domina o seu ambiente de trabalho e faz com que se cometam cada vez mais erros. Vários dizem que avisaram que esse não era o caminho. Os maus resultados eram previsíveis devido à falta de planejamento, à desordem e à teimosia. Esta sequência se repete em todos os lugares. Por que você não se opõe a isso se tem argumentos convincentes?

Câncer

Você desacelerou para pensar no passado, no futuro, em tudo e em nada. Pensar que as coisas vão mudar ou talvez continuar as mesmas e você terá que aceitar isso. Dizendo isso é fácil, mas custa muito. Tem diversas situações que gostaria que não fossem, mas são. Talvez mudem, mas não sabemos quando.

Com informações do site El Espectador