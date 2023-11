A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries - Carta dos Amantes

Momento de ter cuidado com coisas muito idealizadas e ilusionadas, mas que na prática podem não funcionar muito bem. Lembre-se de que é possível usar isso a seu favor para levar projetos criativos e artísticos a diante, mas pode ser perigoso quando se trata de relações que se baseiam só em fantasias.

Touro – Carta O Carro

Existem pessoas ou situações muito opostas aqui que pedem sua atenção. A luta com valores tão diferentes pode ser contraproducente e acabar em estagnação, pois tudo parece mais difícil, lento e cheio de impedimentos. É hora de rever o que vale a pena e não perder mais tempo em vão.

Gêmeos – Carta da Justiça

O que você prometeu ou sonhou para si no passado? Chegou a hora de cumprir sua palavra com a pessoa que mais importa nessa vida: você mesmo. Saia desse período de conflito interno e tendencia de remoer o passado para passar a ter iniciativa.

Câncer – Carta da Morte

Os rompimentos e finalizações são necessários para o crescimento e quem reluta tende a perder oportunidades importantes que estavam em seu destino. É hora de assumir as responsabilidades e crescer com maturidade, pois os tempos de inconsequência ficaram no passado. Situações concretas podem marcar essa transição ao mundo adulto.

