Vício em redes sociais? Saiba como evitar o ‘Burnout digital’

Você já ouviu falar sobre o ‘Burnout digital’? Em algumas ocasiões, passar horas e horas nas redes sociais ou no uso constante do computador e celular pode levar a um quadro de esgotamento físico e emocional. Este quadro, por sua vez, pode causar sintomas como irritabilidade, ansiedade e falta de concentração que impactam diretamente no desempenho e execução das atividades diárias.

Segundo publicado pelo portal Metrópoles, o excessivo tempo de tela pode impactar diretamente para essa sensação de esgotamento e, consequentemente, para o desenvolvimento do quadro de burnout digital.

Para Luana Ganzert, psicóloga especialista em Emoção pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, à medida que o tempo de exposição a tela aumenta, o número de pessoas com exaustão mental impulsionada por este fator, também.

Ela então elenca os principais sintomas do burnout, que podem afetar de forma significativa a qualidade de vida de uma pessoa. Confira:

Irritabilidade;

Sensação de sobrecarga psicológica;

Falta de concentração;

Ansiedade;

Depressão;

Insônia;

Isolamento social;

Problemas de saúde física;

Dores de cabeça;

Falta de interesse em atividades cotidianas;

Estresse.

Como evitar o Burnout Digital?

Antes de pensar em como evitar o burnout digital, é preciso refletir sobre os fatores que levam a esse quadro. Desta forma, segundo Luana, os principais motivos que levam ao aparecimento do quadro estão ligados ao uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e dispositivos de tela, associados a falta de controle e limite no uso de tais aparelhos e ao distanciamento afetivo das pessoas.

Com isso, é necessário buscar estratégias para lidar com o burnout digital, entre as quais o acompanhamento psicológico é essencial. Além disso, a profissional também elenca uma série de pequenas atitudes que podem auxiliar na prevenção do quadro e na busca pelo equilíbrio entre os momentos de conexão online e a vida fora das telas.

Para isso, busque:

Estabelecer limites de tempo para ficar conectado;

Definir o que é realmente importante;

Praticar exercícios físicos;

Melhorar a alimentação;

Ter um sono adequado;

Buscar por um melhor entendimento de si mesmo.

