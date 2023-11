Vestidos dourados serão os favoritos para o Natal: 4 modos de combinar a peça de forma mais elegante

Lantejoulas, brilho, cabelo e tons metalizados, a temporada para tirar a poeira dos looks deste tipo chegou e com ela a nostalgia das próximas festas que normalmente significam amor, união e a possibilidade de estar perto daqueles de quem estamos afastados.

Algumas celebridades já nos adiantaram quais serão algumas das peças que farão sucesso durante o inverno, entre elas, estão os vestidos pretos que são básicos no guarda-roupa, um look branco que a H&M já se encarregou de viralizar e os elegantes vestidos dourados que, embora sejam impactantes, devem ser combinados de acordo com o tipo de peça chamativa que é.

Anne Hathaway Claudio Lavenia / Getty Images (Claudio Lavenia/Getty Images for Bulgari)

Se o que você procura é chamar a atenção de forma elegante, um vestido dourado é para você, pois é uma peça que reflete luz e atrai, então não é para pessoas que não gostem de extravagância ou olhares.

Um sinônimo de história e o reflexo das mulheres mais sensuais ao longo do tempo, os vestidos dourados conquistaram ícones como Grace Kelly, Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor, também foram usados por celebridades atuais como Shakira, Karol G, Anne Hathaway e até Kim Kardashian.

Como combinar um vestido dourado?

Símbolo de elegância e opulência, é importante saber que um vestido dourado, além de ser sempre uma aposta ousada, traz sofisticação e até sensualidade para quem o usa, atreva-se a fazer parte do seu look e deslumbre.

Na verdade, as dicas para combinar este tipo de roupa não são tão complicadas como outras cores, mas é que, como o ouro é uma cor que já é chamativa por si só, o único erro que você deve evitar a todo custo é o uso excessivo de acessórios ou tons sobre ele, pois causaria ruído em todo o seu look, então lembre-se de usar acessórios ao mínimo.

Look total

De acordo com o que as celebridades ditam, a melhor maneira de usar um vestido dourado é combiná-lo com calçados e acessórios do mesmo tom e até mesmo em versões nude, preto, vermelho e até rosa.

Como combinar um vestido dourado? Freepik (Freepik)

O acessório certo

Escolha acessórios com sabedoria, eles podem ser de preto a marrom. Use os mais sutis, pois seu look já fala por si só, mas você pode impactar com lábios vermelhos.

Penteado de princesa

Honre a peça que está usando, um vestido que grita realeza merece um penteado igual, opte por algumas ondas no seu cabelo ou use um coque preso.

Um vestido dourado é tão simples quanto extravagante, e é esta a razão pela qual toda mulher deveria ter um no seu guarda-roupa. Atreva-se a combinar uma das peças mais elegantes que não precisa de muitos elementos para se destacar.