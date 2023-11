Perfumes que são a versão econômica dos usados pelas famosas: você vai cheirar luxuosa e elegante

Elas podem gastar até US$ 500 ou mais por frasco, algo que nem todos podem. Mas para isso, os especialistas recomendaram fragrâncias que ainda assim se destacam pela sua qualidade, durabilidade, elegância e preço baixo.

Eis aqui uma lista de perfumes que são a versão econômica dos usados ​​pelas famosas:

Luna Blossom de Nina Ricci

Se você estiver procurando algo para o dia, recomendamos esta fragrância floral frutal que é muito doce, mas nada enjoativa e traz feminilidade, frescor e elegância. Contém notas de pera e bergamota, peônia, magnólia e jasmim, e notas de fundo de cedro e almíscar, que durará por horas.

Culpado de Gucci

Também adoramos essa criação de notas de tangerina, pimenta rosa e bergamota, que resulta cítrica e refrescante. Em parte, devido ao seu coração de gerânio, pêssego, lilás, groselhas negras e jasmim.

Minha Prova de Yves Rocher

Entre os perfumes que são a versão econômica dos usados ​​por famosos, temos esta explosão de chipre floral para mulheres. Possui toques cítricos em suas notas de saída, como bergamota e tangerina. No coração, a suavidade da rosa de Damasco acompanhada da pêra e do pêssego.

Tommy Girl de Tommy Hilfiger

É econômica e muito alegre, capaz de se adaptar a mulheres de todas as idades. O que a torna especial é o aroma de groselhas negras, juntamente com camélia, tangerina e maçã em flor. O fundo nos embriaga com jasmim e cedro.

Avenida 5ª de Elizabeth Arden

Por fim, somos encantados com as notas florais deste elegante perfume feito com notas de saída de flor de tília, lírio dos vales, lírio, magnólia, bergamota e tangerina. Além disso, um pouco de jasmim, nardo, ylang-ylang, rosa da Bulgária, pêssego, violeta, cravo e noz-moscada.