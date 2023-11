Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário - Cartas 33 e 21

O amor pode entrar em sua vida quando menos se espera e pode ser de longe. A chance de em breve firmar algo mais sério e sólido no romance é grande. Casais decidem dar um passo importante e que mudará tudo. Algo envolvendo o número 26.

Capricórnio - Cartas 01 e 34

O poder de atração está em alta e é preciso aproveitar. Mesmo que você não esteja se sentindo a flor mais bela, saiba que é e que suas virtudes e sabedorias são admiradas. Uma nova união ou um relacionamento já existente passa por uma etapa de felicidade que deve ser aproveitada para estreitar os laços.

Aquário – Cartas 4 e 24

Cuidado extra com quem enfeitiça, principalmente se tratando de homens. Nem tudo o que brilha é ouro e é melhor estar atento para decifrar as verdadeiras intenções das pessoas sem cair em ilusões. Atenção extra com quem é teimoso ou padece de algum vício.

Peixes - Cartas 6 e 26

As boas notícias chegam para alegrar os próximos dias e deixam a realidade muito mais agradável. Isso não significa que não será preciso finalizar algumas situações e tomar decisões difíceis para seguir em frente, mas o Sol vai sair para iluminar tudo, mesmo após a tempestade.

Confira mais:

A sorte para realizar está do lado de 3 signos do zodíaco no fim de 2023

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Os signos que se conectam pela palavra, mas também se afastam por ela

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião