Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries - Cartas 3 e 29

A superação de problemas, sejam da vida em geral ou conectados a amores do passado e questões emocionais, tende a acontecer. Se abra e busque essa vitória que fará toda a diferença para a sua vida daqui para frente.

Touro - Cartas 2 e 30

A sorte está ao seu lado, principalmente para aquilo que é rápido e envolve a escrita ou anotação. Lembre-se de acreditar nos sonhos e na intuição para pode aproveitar essa fase de abundância.

Gêmeos - Cartas 35 e 12

Cuidado extra com conexões que o levam para baixo, especialmente no amor. É um momento de cura e libertação, o que só acontecerá com alguns rompimentos verdadeiros, separações definitivas. Cautela com triângulos amorosos.

Câncer - Cartas 10 e 8

Hora de se prevenir e não arriscar tanto assim para não entrar em embaraços e dificuldades pelos próprios passos ou decisões. Cuidado com surpresas que não são tão boas e não se sujeite a impulsividade, pois ela não ajudará agora, especialmente quando se trata de finanças.

