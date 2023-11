Para muitos é quase um ritual despedir o ano com um novo visual. Por isso, esses são os cortes de cabelo que estarão na moda nos primeiros 3 meses de 2024.

Olhe as tendências que os especialistas estão gerenciando e que garantem que ficaremos radiantes no início do próximo ano, para começar com tudo.

Médio com camadas

Se você não quer um estilo curto ou comprido, então o médio é o que você deve experimentar, pois é mais curto que os ombros, mas não demais. É muito semelhante ao bob longo, que chega à área das clavículas no máximo e que em 2024 será usado com camadas.

Os especialistas garantem que o ideal é que as pontas sejam desfiadas, para um estilo moderno que a ajudará a parecer muito mais jovem e, além disso, você pode adicionar um fringe tipo cortina para estilizar o rosto.

Camadas grossas

Entre os cortes de cabelo que estarão na moda nos primeiros 3 meses de 2024, claro que há opções para aqueles que amam cabelos longos.

Estes irão com camadas médias a longas, assim você adicionará movimento e textura ao seu cabelo sem criar mais volume nos lados das bochechas. Se desejar, pode acompanhar o corte com uma franja lateral ou um efeito de cor que ajude a estilizar mais os traços.

Pixie liso

Por fim, os cortes de cabelo curtos combinam muito bem com cabelos lisos, pois pouparão muitos minutos para se arrumar todas as manhãs. Amamos o efeito gerado pelo pixie, que tem um ar andrógino e deixa a nuca desimpedida. Se você prefere algo mais alongado, adicione um franja que caia a meio lado e pontas desfiadas.