O poderoso tingimento natural para cobrir cabelos grisalhos

As cinzas são parte do processo natural de envelhecimento do corpo humano, mas algumas pessoas preferem usar remédios caseiros, como tinturas feitas com ingredientes naturais para cobri-las. Trata-se de um segredo antigo dos egípcios.

Segredo dos antigos egípcios

Os remédios caseiros são uma das melhores alternativas para cobrir os grisalhos sem danificar o cabelo e podem ser feitos na comodidade de casa. Para aqueles que estão procurando uma solução para esconder os fios prateados, esta tinta natural feita com nozes verdes pode ser a melhor opção.

É uma tinta natural que foi o segredo dos antigos egípcios para cobrir as mechas, mas é muito importante realizar um teste de alergia para descartar possíveis reações adversas e suspender o seu uso no caso de ter incômodos no couro cabeludo.

Os ingredientes necessários para obter a tingimento caseiro que cobre os grisalhos são poucos, apenas precisa-se de 5 cascas de nozes verdes, 1 xícara de água e 3 colheres de sopa de condicionador.

Remédio com casca de nozes verdes

O procedimento para obter a tinta caseira é muito fácil. Primeiro, é necessário deixar secar as cascas de nozes verdes até que fiquem pretas. Em seguida, coloque as cascas em uma panela com água para ferver por 30 minutos em fogo baixo. O último passo é usar um liquidificador para misturar tudo com o condicionador até obter uma mistura homogênea.

Da mesma forma, sua aplicação é muito simples. O primeiro passo é aplicar o remédio caseiro em todo o cabelo com uma escova limpa.

Em seguida, deixe o tingimento natural agir no cabelo por uma hora antes de enxaguar com água fresca em abundância. É um processo que pode ser feito duas vezes por semana para obter resultados favoráveis.

As cascas de nozes verdes têm minerais como fósforo, ferro e zinco, portanto, é um tingimento ideal para estimular o crescimento do cabelo.