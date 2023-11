O corte de cabelo invisível que vai refrescar seu look e destacar seu visual

Em rostos quadrados , é possível contribuir para um efeito mais oval com o corte, dando volume à área superior da cabeça com as camadas.

, é possível contribuir para um efeito mais oval com o corte, dando volume à área superior da cabeça com as camadas. Para rostos triangulares e pontudos, com camadas a partir do queixo e dando uma inclinação arredondada, consegue-se suavizar visualmente um queixo pronunciado.

com camadas a partir do queixo e dando uma inclinação arredondada, consegue-se suavizar visualmente um queixo pronunciado. Em rostos ovais e retangulares , um desfiado que forneça volume lateral com camadas mais inclinadas é a opção ideal para compensar o efeito de rosto alongado.

, um desfiado que forneça volume lateral com camadas mais inclinadas é a opção ideal para compensar o efeito de rosto alongado. Nas faces redondas, costuma-se procurar o contrário: alongar ou dar a impressão de rosto mais oval, para o que em cabelos XL se criariam camadas na altura da clavícula e nos cabelos midi, aumenta-se o volume na zona superior.

Corte que quase nem precisa ser penteado

O corte de cabelo invisível pode ser usado com ou sem franja, ou até mesmo com camadas mais curtas que enfeitam o rosto ou distribuem o peso do cabelo. E isso faz com que se adapte à nossa textura natural dos fios e não necessite de tanto penteado. Como o nome sugere, é suave, sutil e delicado, mas com forma, em suma, o que se diz um bom corte para manter durante toda a estação.

