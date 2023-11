Cálcio: veja o papel do mineral na saúde óssea e dicas para uma ingestão equilibrada

O cálcio desempenha um papel fundamental no funcionamento adequado do organismo, especialmente para a saúde dos ossos e do sistema nervoso. Sua deficiência pode não manifestar sinais na fase inicial, mas a persistência dessa carência pode levar à fragilidade dos ossos, dentes e até palpitações cardíacas.

Sinais de Deficiência Prolongada

Quando a falta de cálcio perdura, problemas de saúde mais sérios podem surgir, como osteopenia, osteoporose ou raquitismo. A nutricionista Alessandra Feltre, consultora da Puravida, destaca a importância do cálcio na dieta diária, salientando que um adulto necessita de 1.000 mg diárias, número que aumenta para 1.200 mg após os 50 anos devido às perdas ósseas relacionadas à idade.

Incluindo Fontes de Cálcio na Dieta

Essa quantidade de cálcio pode ser obtida através de duas porções de laticínios, 30 gramas de amêndoas ou 100 gramas de couve. Além disso, é crucial incluir nutrientes na dieta que facilitem a absorção do cálcio pelo corpo.

Nutrientes Facilitadores da Absorção

A vitamina D é um desses nutrientes, estimulando o intestino a absorver o cálcio ingerido, contribuindo para a fixação nos ossos. Fontes de vitamina D incluem óleo de fígado de peixe, fígado de boi, manteiga e gema de ovo, além da exposição à luz solar adequada. Suplementos de vitamina D também podem ser benéficos, especialmente para pessoas com pouca exposição à luz solar.

Além da vitamina D, alimentos ricos em vitamina K, como folhas verdes escuras, e probióticos, presentes em alimentos fermentados, também contribuem para a fixação do cálcio. Porém, é crucial moderar o consumo de substâncias que interferem nesse processo.

Cuidado com Obstáculos à Absorção

Alimentos como café, chocolate, refrigerantes, proteínas em excesso, ferro, gorduras e sal podem atrapalhar a absorção de cálcio. Suplementos de cálcio podem ser úteis, mas devem ser consumidos sob orientação profissional para evitar excessos e desequilíbrios minerais. Em suma, equilibrar a ingestão de cálcio e nutrientes facilitadores é vital para a saúde óssea e geral do organismo.

