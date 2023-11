As previsões desta quinta-feira (23) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Você tem a melhor carta de tarot desta semana, que será esplêndida, cheia de desafios, mas com muito sucesso. Profissionalmente chega uma promoção que você deve receber com muita humildade. Sua atitude é sempre positiva e deixa de lado fofocas e pessoas que não gostam da felicidade alheia e foca em alcançar o objetivo.

Capricórnio

Você deve ser firme e assertivo em suas decisões para que no trabalho não tenha problemas que não possa resolver posteriormente. Sim, às vezes o que os outros fazem não é justo, mas você deve ter coragem para superar seja lá o que for. O tarot avisa que você deve avaliar seu relacionamento com muito cuidado porque as coisas não estão indo bem.

Aquário

O tarot revela que você deve manter o equilíbrio em sua vida, que deve evitar discussões e mal-entendidos. Se houver, você deve ser o centro para acalmar tudo o que está causando problemas ao seu redor. Seja forte e pense antes de agir ou dizer algo.

Peixes

Momento cheio de muita energia que deverá controlar para evitar a ansiedade e o estresse que o fluxo de trabalho pode gerar. Medite para alcançar esse controle. O tarot é muito representativo do que está acontecendo com você, uma pessoa que parece não viver na realidade e que ninguém leva a sério, por isso você deve tentar se organizar e concentrar suas forças naquilo que considera ser o mais importante.

Com informações do site Nueva Mujer