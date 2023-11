As previsões desta quinta-feira (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

O tarot alerta que você deve acabar com uma situação que o mantém desequilibrado e preso em seus projetos. Você tem que ser firme e constante nas decisões que deve tomar. Você tem que enfrentar os desafios que surgem no trabalho e não ser tão superprotetor com você. Lembre-se de que você deve ser o seu centro e a sua luz para depois irradiar para os outros.

Virgem

Você está inquieto, quer fazer tudo agora e as coisas não podem ser feitas com pressa. Aplique paciência e tolerância esta semana para que no trabalho você possa realizar tudo o que tiver que resolver em harmonia. O tarot mostra um momento que representa bravura, coragem e motivação para atingir os objetivos que você estabeleceu para si mesmo.

Libra

Você é equilíbrio e justiça em todas as áreas da sua vida, mas, além disso, esta semana, quem te procurar, estará disposto a dar e se comunicar de uma forma que o verá como a melhor pessoa para dar conselhos. Mas pense também em você, nem todo mundo tem boas intenções, então seja muito seletivo na hora de decidir a quem oferecer ajuda.

Escorpião

Você passa pela vida em um ritmo frenético e deve encontrar um momento para parar e refletir. Lembre-se que o corpo e a mente precisam de um momento de paz e tranquilidade e você está deixando isso de lado. Lembre-se que se você estiver bem, todos os outros planos da sua vida também estarão.

Com informações do site Nueva Mujer