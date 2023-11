Arrase no calor: penteados incríveis para cabelos curtos neste verão

Quem opta por cabelos curtos muitas vezes enfrenta desafios quando as temperaturas começam a subir. A praticidade pode parecer inquestionável, mas a dificuldade em criar penteados que proporcionem frescor à nuca e variedade ao visual diário é uma realidade. Contudo, a escolha por fios mais curtos não deve limitar as opções de estilo, como demonstrado nos bastidores da 56ª edição do São Paulo Fashion Week pela nossa colaboradora Julia Ribeiro de Lima.

Inovação nos Bastidores: Coques Charmosos para Cabelos Curtos

Nos backstages do evento, Julia compartilhou sua expertise, revelando que até mesmo os cabelos curtos podem ganhar encantadores coques, perfeitos para enfrentar as altas temperaturas. Em um vídeo exclusivo, ela demonstra como é possível elevar o estilo mesmo com comprimentos menores.

Além do coque, uma infinidade de opções se desdobra ao longo do ano, oferecendo inspiração para diversas produções. Desde um coque baixo desconstruído, uma versão simplificada do penteado apresentado, até tiaras decoradas para franjas rebeldes ou simplesmente para enfeitar os fios. Os mini coquinhos, em sua disposição peculiar, abrem novas perspectivas para diferentes texturas capilares.

Versatilidade em Fios Curtos: Das Tranças aos Bantu Knots

A praticidade continua com opções como os grampos, que mantêm os fios no lugar de maneira charmosa, e as tranças, um penteado clássico adaptável aos cabelos mais curtos com a ajuda de mousse ou gel. Para um toque extra de charme, a dica é apostar em grampinhos decorados, ideais para tirar a franja do rosto.

Explorando ainda mais as texturas capilares, os Bantu Knots surgem como uma opção encantadora, perfeita para cabelos texturizados. Esses pequenos coques texturizadores adicionam um toque de estilo único. Assim, fica evidente que a versatilidade reina nos cabelos curtos, permitindo experimentar uma variedade de looks ao longo de todas as estações. Inspire-se nas imagens abaixo e descubra novas maneiras de expressar sua personalidade através dos seus fios!

Mini coques

Penteados para curtos/ Reprodução

Grampos

Penteados para curtos/ Reprodução

Trança

Penteados para curtos/ Reprodução

Grampinhos

Penteados para curtos/ Reprodução

Fonte: Glamour

