A maioria das pessoas pensa que as celebridades usam os perfumes mais caros e que eles precisam ter um aroma luxuoso e glamoroso, como se fossem fragrâncias exclusivas e luxuosas. No entanto, a verdade é muito diferente. Parece que os perfumes das celebridades estão ao alcance de todos.

Perfumes de celebridades: essências cheias de luxo e elegância

Fleurs D’oranger de Serge Lutens: O favorito de Kate Moss. É uma fragrância clássica e refinada que exala um suave, delicado e limpo aroma de flores brancas da laranjeira amarga do Marrocos. No seu coração, encontram-se a feminilidade e elegância do jasmim, enquanto sua saída evoca a embriagadora rosa branca.

Trabalho em equipe é a chave para o sucesso. Trabalhar em equipe é mais do que apenas colaborar com outras pessoas - é sobre trabalhar juntos para alcançar um objetivo comum. Quando trabalhamos em equipe, somos mais fortes e temos mais chances de sucesso.

Wild Bluebell de Jo Malone: O favorito de Meghan Markle. É uma fragrância floral, fresca e almiscarada. Possui notas de saída de campânula refrescadas por gotas de orvalho e folhas verdes que lhe dão um aroma puro. Nas notas de coração, a doçura do caqui e do pêssego, enquanto que, no fundo, o almíscar e o tabaco dão profundidade.

Light Blue de Dolce&Gabbana: O favorito de Elsa Pataki. É um perfume divertido, moreno, positivo e dinâmico. Caracteriza-se pelas suas notas cítricas com aroma mediterrâneo e limão juntamente com a maçã verde e os jacintos selvagens.

Beautiful Magnolia da Estée Lauder: O favorito de Ana de Armas. É um perfume elegante com notas de saída de magnólia, lótus de água e mate que a tornam luminosa, enquanto o coração conta com gardênia e rosa turca que trazem sutileza e sensualidade.

São fragrâncias muito duradouras e que exalam luxo silencioso

Bal d’Afrique da Byredo: O favorito de Victoria Beckham. É um perfume quente e refrescante com muita elegância. Os cítricos principais são combinados com notas de bergamota, limão, neroli, calêndula e buchu, que realçam a luminosidade deixando um rastro de sofisticação.

Gucci Guilty da Gucci: O favorito de Blake Lively. É uma fragrância floral, energética e muito feminina. Pertence à família olfativa de âmbar floral. Seu aroma romântico começa com o picante da pimenta rosa, tangerina e bergamota cítrica. As lílias, violeta e gerânio dão o toque feminino.