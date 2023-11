7 cores de esmalte que vão bombar no verão

O verão está chegando e a ansiedade de exibir unhas impecáveis é inevitável! Com a nova estação despontando, é hora de explorar uma paleta de cores vibrantes que prometem tornar o verão brasileiro ainda mais alegre. A seguir, separamos as principais tendências para você fazer as escolhas ideais e brilhar durante a temporada ensolarada. Confira!

1 - Verde Marítimo: Uma Mistura Refrescante de Azul e Verde

Reprodução/ Instagram @lolo.nailedit

O verde em destaque é uma fusão intrigante de azul e verde, evocando a atmosfera do Caribe ou o brilho de uma piscina em pleno dia de verão. Essa tonalidade única adiciona um toque refrescante às unhas, capturando a essência da estação.

2 - Vermelho Tomate: A Estética Tomate Girl para as Unhas de Verão

Foto: Reprodução/ Instagram @jadeandpolished

Para os amantes de cores clássicas, o vermelho toma um novo rumo com tons mais vibrantes, inspirados na estética europeia da Tomato Girl. Essa escolha arrojada e elegante promete conquistar os detalhes das unhas durante o verão brasileiro.

3 - Azul Céu: Um Toque Celestial para Dias Ensolarados

Foto: Reprodução/ Instagram @overglowedit

Nada mais reconfortante do que o céu de brigadeiro em um dia de verão. Em caso de nuvens no horizonte, o azul-céu se torna a escolha perfeita para iluminar as unhas, adicionando um toque celestial à sua manicure.

4 - Barbiecore Rosa: A Persistência Encantadora do Rosa Neon

Reprodução/ Instagram @lolo.nailedit

O Barbiecore continua a encantar, invadindo não apenas os cinemas e looks, mas também as unhas. Opte por tons intensos de rosa, proporcionando uma explosão de cor que combina perfeitamente com a temporada mais quente do ano.

5 - Neon Revigorante: Brilhe nas Unhas com Cores Neon Vibrantes

Foto: Reprodução/ Instagram @lovefreshpaint

O neon, em sua iminente volta, promete iluminar qualquer look básico. Se não se sente ousada o suficiente para incorporá-lo nas roupas, experimente essa tendência ousada nas unhas, garantindo um toque de vivacidade ao seu estilo.]

6 - Lavanda Suave: Delicadeza em Tons Lilás para as Unhas de Verão

Foto: Reprodução/ Instagram @thehotblend

Para quem prefere tons mais suaves, o lavanda é a escolha perfeita. Aposte em tons de lilás quase brancos, oferecendo uma alternativa leve ao branco ou nude tradicional, ideal para o clima descontraído do verão.

7 - Amarelo Solar: Uma Explosão de Energia para Dias Quentes

Reprodução/ Instagram @lolo.nailedit

Diferente do amarelo pastel da temporada passada, o amarelo ovo ganha destaque, oferecendo uma tonalidade vibrante e intensa, perfeita para os dias quentes de verão. Adote essa cor para uma explosão de energia em suas unhas!

Prepare-se para um verão cheio de cor e estilo, onde suas unhas serão o ponto alto da temporada!

Fonte: Glamour