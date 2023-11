6 cores de unhas que você não deve usar: podem fazer você parecer muito mais velha

Para evitar que as mãos pareçam mais velhas, é essencial manter uma boa hidratação, protegê-las e evitar usar algumas cores de esmalte que podem adicionar anos ao seu estilo pessoal.

Cores de unhas: 6 tons que aumentam a idade das mãos

As mãos são uma das partes do corpo que podem revelar a idade, e se somarmos a isso uma manicure nada favorecedora, o resultado seria mãos até 10 anos mais velhas. Para prevenir isso, existem alguns conselhos para parecer mais jovem e não usar essas tonalidades.

Prateado: é um esmalte que não combina com todos os estilos, e menos com os de subtons frios, pois deixa a pele muito seca e com anos acima. No entanto, pode ser usado com muito cuidado e em um estilo minimalista, como a tendência da unha francesa metalizada.

Amarelo: aqueles amarelos que vão da gema de ovo ao amarelo ouro geralmente não são a melhor opção para dar um ar jovem às mãos, pois os pigmentos ajudam a dar uma aparência mais velha e de pele doente. O truque é adicionar nuances de mostarda ao amarelo.

Verde: Quase nenhum esmalte verde é favorecedor, já que as tonalidades claras desbotam a pele e potencializam a opacidade, enquanto os mais escuros e vibrantes geram um contraste muito evidente que destaca a cutícula seca.

Bordô: É uma tonalidade muito sensual, mas nas mãos não é uma fórmula para diminuir a idade. As tonalidades profundas e azuis envelhecem a pele, por isso é melhor se arriscar somente com esmaltes vermelhos quentes ou borgonha.

Roxo escuro: Em termos gerais, tons escuros e com base fria envelhecem a aparência das mãos. Por isso, é melhor trocá-los por tons pastel ou por esmaltes mais claros.

Azul marinho: azul marinho e azul metalizado não são aconselhados. Em vez de obter um efeito moderno e atual, essas cores de esmalte adicionam vários anos a mais.