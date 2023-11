Relacionamento: te contaram estas 6 mentiras a vida toda e você acreditou

Relacionamentos saudáveis só podem se sustentar quando há transparência de emoções, sentimentos, carinho, respeito, afeto e amor. Sem tais características, o barco pode afundar-se a curto, médio ou longo prazo.

“É fácil romantizar o casamento. Depois de encontrar seu parceiro de vida, tudo ficará bem no mundo. Você se sentirá em paz e nunca mais se sentirá romanticamente solitário ou desapontado. Então, uma vez que a realidade do compromisso de longo prazo se estabelece, você pode sentir que há algo terrivelmente errado com você ou seu relacionamento porque seu casamento não correspondeu a essas expectativas”, inicia a especialista e pós-doutora Jill P. Weber ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, confira as mentiras que espalharam para você a vida inteira, camuflando a verdadeira essência da felicidade. Também separamos a verdade sobre cada um dos mitos.

Te contaram estas 6 mentiras a vida toda e você acreditou

1. Você nunca deve se sentir rejeitado (mito)

Verdade: Vocês são duas pessoas com necessidades, temperamentos e flutuações do dia a dia diferentes.

2. Não deveria ser difícil sentir-se próximo de seu cônjuge (mito)

Verdade: é fácil em uma união de longo prazo entrar em rotinas comportamentais. Vai da pessoa sair de sua zona de conforto para gerar outros níveis de intimidade.

3. Não se deve brigar (mito)

Verdade: O conflito nos relacionamentos é inevitável. O importante é validar, ouvir, respeitar e buscar a melhor solução sempre.

4. Se não estão fazendo sexo, não existe um casamento “real” (mito)

Verdade: Relacionamentos de longo prazo também têm altos e baixos no departamento sexual. O importante é não perder a atividade de vista para sempre.

5. Devemos estar juntos o tempo todo (mito)

Verdade: Sim, claro, é importante sentir-se querido por seu parceiro, mas pessoas saudáveis também precisam ter seus próprios interesses separados.

6. Devemos concordar em política e religião (mito)

Verdade: Tudo bem discordar e até mesmo discordar sobre grandes questões.