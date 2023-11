Os signos do zodíaco que recebem uma energia poderosa agora

A partir de hoje, alguns signos recebem fortes energias que podem auxiliar e mudar algumas questões em sua vida.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Escorpião

Esse é um momento poderoso no qual sua energia se centra em ganhar e expandir seus recursos, inclusive os financeiros. Aproveite o momento para conseguir ganhos extras e colocar projetos lucrativos em prática. A cautela que precisa ser tomada também envolve seu dinheiro; evite gastar com o que não vale a pena e se complicar por excesso de generosidade com as pessoas.

Sagitário

Uma energia de realização de objetivos e confiança extra toma conta e aumenta durante essa semana. Toda essa paixão e poder devem ser usados a seu favor, para abrir portas, concretizar objetivos e experimentar o novo. Não se intimide e enfrente alguns conflitos internos e externos com a certeza de resolver da melhor forma. Está em suas mãos!

Capricórnio

As coisas podem parecer mais paradas e a vontade de permanecer na sua aumenta. No entanto, uma energia poderosa toma conta da sua mente e coração para resolver questões que o atrapalham de alguma forma. Essa etapa é sobre cura e isso deve ser levado a sério, pois o passado já não deve mais influenciar no seu florescimento para o futuro. Enfrente verdades duras e ocupe seu lugar no mundo com coragem.

