Os 3 signos mais afetados pela entrada do Sol em Sagitário 2023

Nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, o Sol entrou em sagitário, marcando o início de uma fase intensa, aventureira e intuitiva.

Confira os signos mais afetados pela entrada do Sol em Sagitário:

Gêmeos

Novas possibilidades importantes surgem, seja para recomeçar ou se conectar com novas perspectivas tanto no amor, vida social e carreira. Apesar do momento incrível para buscar oportunidades, existem desafios internos importantes sobre cura e luta por aquilo que realmente se deseja alcançar na vida. A perseverança e esperança ajudam, mas é importante ser realista para enfrentar verdades duras sobre si mesmo e se libertar para seguir livre seu caminho de realização dos próprios sonhos.

Virgem

A vida agora é em comunidade e o lar ganha notoriedade tanto para as coisas boas como também para os conflitos. É importante saber navegar entre o passado e o presente sem ser duro ou rejeitar as sensações produzidas, pois eles se encontram agora para trazer alguns ensinamentos. Lembre-se de usar ao máximo a compreensão nesse momento, não se comprometendo em tomar decisões apressadas ou responsabilidades que podem não fazer um real sentido para você.

Peixes

Momento trabalhar duro para chegar aonde deseja e lidar com a energia de responsabilidades que precisam ser assumidas. Cuide da saúde e energia para ter sucesso em seus esforços, mas também calma para escolher os objetivos que devem ser priorizados, tanto na vida pessoal como profissional. O apoio de verdadeiros aliados será muito importante, mas é essencial olhar mais para si, o que pode ser conflitivo com seu senso de empatia.

