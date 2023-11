O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries - Carta 7 de Copas

Evite cair em fantasias e se deixar perder em utopias tempo o suficiente para descuidar da realidade. É hora de agir com maturidade e sendo realista, pois sonhar acordado e não tomar atitudes concretas é sonhar acordado.

Touro – Carta 3 de Ouros

Hora de ser adulto e consciente das próprias atitudes, principalmente com relação a vida financeira. Nenhuma meta é alcançada sem manos e com pouca maturidade< é hora de buscar a grandeza e os bons resultados com ações assertivas.

Gêmeos – Carta 6 de Espadas

Problemas relacionados a impulsividade e revolta. É hora de ser mais consciente com a sua mente, corpo e coração e se cuidar mais para não adoecer, seja internamente ou externamente. Se responsabilize por si mesmo e queira o melhor para a sua vida.

Câncer – Carta 4 de Bastos

A paixão pode estar em alta em sua vida e é um momento em que desejos são realizados. Aproveite o momento e conecte-se sem medo, mas evita tomar atitudes que possam ter consequências pelas quais não está preparado.

