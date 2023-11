Lições de estilo: como evitar 4 erros comuns segundo Carolina Herrera

Carolina Herrera, aos 84 anos, é um verdadeiro ícone da moda, conhecida por sua sofisticação e por criar a imagem de mulheres empoderadas. Recentemente, ela deixou sua marca no discurso de vitória da vice-presidente democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Kamala Harris. Além disso, Herrera é uma fonte de orientações valiosas sobre estilo, destacando erros a serem evitados e oferecendo soluções elegantes, reflexo de décadas de experiência.

Estilo Próprio: A Essência da Elegância

Um erro comum que Carolina Herrera aponta é a falta de estilo próprio. Segundo ela, o estilo é a expressão da essência, personalidade e atitude. Imitar outros não é o caminho, pois o estilo é algo difícil de definir e extremamente pessoal. Para Herrera, vai além das roupas, envolvendo como as peças são usadas, destacando a importância da autenticidade.

Conforto em Primeiro Lugar

Outro conselho valioso é evitar roupas desconfortáveis. Herrera enfatiza que o conforto é crucial, pois ninguém pode se sentir bem se não estiver à vontade na própria pele. Conhecer o corpo, realçar suas melhores características e escolher roupas que se ajustem adequadamente são fundamentais para transmitir confiança e elegância.

Penteado e Maquiagem: A Primeira Impressão

Carolina Herrera destaca a importância de estar bem penteada e maquiada, pois isso é crucial para criar a primeira impressão. Para ela, é um requisito mínimo que deve ser cumprido, pois influencia significativamente na forma como somos tratados em situações sociais.

O Dilema das Selfies

Fotografia: iStock

A designer expressa sua aversão às selfies, recusando-se a tirar fotos ocasionais com fãs. No entanto, ela aceita imagens mais cuidadas, à distância e em poses estruturadas. Carolina Herrera já se manifestou de forma polêmica sobre as influenciadoras, destacando que, para ela, não representam o estilo da moda, mas sim o estilo do dinheiro.

Carolina Herrera, com sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, enfatiza que a verdadeira elegância vai além de roupas luxuosas, valorizando a harmonia e a experiência adquiridas ao longo da vida. Suas orientações não apenas delineiam regras de estilo, mas também promovem uma abordagem atemporal para a moda.

Fonte: Delas PT

