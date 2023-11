Julia Roberts exibe suas rugas aos 56 anos e nos inspira a aceitar o passar do tempo

Aos 56 anos, Julia Roberts se encontra na melhor etapa de sua vida e se mostrar sorridente, ao natural, exibindo suas rugas com orgulho, confirma isso.

A sociedade afirma que os melhores anos de uma mulher são durante sua juventude, pois ainda preserva sua beleza, a firmeza de sua figura e um pouco mais de mensagens sem sentido, que as famosas se encarregaram de derrubar com seu exemplo.

Com uma carreira mais do que consolidada, sucesso econômico, um sólido casamento com Danny Moder e três filhos, a protagonista de Pretty Woman tem muitas razões para sorrir, como ela fez em sua nova publicação no Instagram.

A foto natural na qual Julia Roberts exibiu suas rugas

E foi da maneira mais carismática e transparente possível. Julia Roberts posou com uma foto como ela é, exibindo suas rugas, com os cabelos naturais e sem usar filtros, o que ganhou a admiração de milhares de seus seguidores em todo o mundo.

A artista recebeu mais de 217 mil “likes” na publicação que teve como objetivo aproximar-se de sua comunidade e derrubar estereótipos de beleza, mas também promover seu novo filme: Leave the world behind.

Sem um pingo de maquiagem, a atriz de O Casamento do Meu Melhor Amigo empoderou mulheres maduras a não se esconderem atrás de botox, edições, preenchimentos e outros retoques estéticos ou digitais que distorcem a percepção de nós mesmas, gerando problemas de autoaceitação e dismorfia corporal.

“Você não pode ser tão bonita”, “A verdadeira beleza natural”, “Não é preciso muito mais para se olhar bem”, “Um grande exemplo de amor próprio e confiança em si mesmo”, “Muitas mais deveriam seguir o seu exemplo e evitar se deformar”, “Você fica tão bonita”; foram parte dos elogios que a estadunidense recebeu em sua conta do Instagram.