Como se vestir no Natal de acordo com o Feng Shui? 5 dicas para você arrasar em seus looks

Se você já está pensando nos seus looks para os eventos sociais mais importantes de dezembro, te contamos aqui como se vestir para o Natal, de acordo com o Feng Shui.

Para se sentir linda e ao mesmo tempo ter as melhores energias e vibrações, convém verificar quais são as recomendações em relação às cores desta filosofia, que procura a harmonia entre nós e o nosso ambiente para alcançar o bem-estar.

Como se vestir no Natal, segundo as regras do Feng Shui

Segundo os especialistas, existem dois trajes que são os mais importantes e para os quais devemos aplicar os conselhos de como se vestir no Natal de acordo com o Feng Shui.

Estes são o Dia de Natal e o Ano Novo, festas onde as protagonistas devem ser as cores verde, fúcsia, lilás, malva, laranja, vermelho, rosa e violeta.

Você pode usar looks monocromáticos com essas tonalidades, os quais são extremamente elegantes e, além disso, alongam e estilizam visualmente para nos fazer parecer mais magras.

Também, você pode montar um color blocking, ou seja, um visual que integra duas tonalidades muito fortes, quase divididas em duas partes.

Isso sim, de acordo com o Panorama, há tons que você nem deveria considerar para estas datas especiais, já que afastam a boa sorte, a prosperidade e o amor.

Entre eles, encontra-se o marrom porque “dá a impressão de que estamos presos no passado e isso causará um estancamento no fluxo de energia”, afirma a mesma fonte. Outro é o cinza, pois “está relacionado com a tédio e tristeza, além de não ser recomendado, usá-lo nesta data pois pode causar desequilíbrio no ambiente”.

Como você provavelmente imagina, também evite o preto. Embora seja sofisticado em vestidos, ternos ou calças, “pode criar um ambiente hostil durante o jantar e até mesmo atrair energias negativas com muito mais facilidade”.