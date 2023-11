Chegou na terceira idade? Veja como se preparar para novas experiências, conquistas e descobertas

A população idosa em Minas Gerais está em constante crescimento, atingindo a marca de 2,5 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, tornando o estado o segundo com a maior população de idosos no país, conforme os dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este aumento destaca a necessidade do poder público direcionar atenção e implementar políticas sociais específicas para atender às demandas desta parcela da sociedade.

A Arte de Envelhecer Bem: Histórias Inspiradoras

Aos 93 anos, Delisete Prata personifica a vitalidade na terceira idade ao afirmar que “enquanto estivermos vivos, temos que aproveitar”. Anteriormente pedagoga, ela redirecionou seu foco para o lazer após a aposentadoria, destacando a importância de manter a mente ativa. Delisete enfatiza que ocupar o tempo é essencial para uma vida longeva e compartilha seu segredo para manter a curiosidade: palavras-cruzadas, consultas ao Google e, claro, muita dança e viagens.

Aos 79 anos, Afonso Cappai descobriu na corrida uma maneira de aproveitar a vida após a aposentadoria, percorrendo religiosamente três vezes por semana. Ele ressalta a melhoria na qualidade de vida proporcionada pela atividade física, que não apenas o ajudou a superar problemas de saúde, mas também deu sentido ao seu futuro.

A Contribuição da Medicina e as Políticas Públicas na Longevidade

Freepik

Marayra França, geriatra e professora da Faculdade Ciências Médicas, destaca diversos fatores que contribuem para uma vida mais longa, incluindo o aumento da prática de exercícios e o avanço da medicina. No entanto, ela ressalta a importância de começar a pensar na velhice desde jovem, adotando cuidados preventivos, atividades de lazer e investindo na saúde mental.

Desvendando os Segredos da Longevidade: Pesquisa da UFMG

Enquanto os especialistas buscam desvendar os segredos do envelhecimento saudável, o Ambulatório de Atenção Multiprofissional ao Idoso sem Perda Funcional e em Risco de Fragilização da UFMG estuda idosos com mais de 80 anos que mantêm sua funcionalidade. A professora Ann Kristine Jansen destaca que a qualidade de vida na velhice não é apenas a ausência de doenças, mas a funcionalidade.

Delisete Prata conclui poeticamente que o amor e a felicidade são as chaves para uma vida longa e bem vivida, um testemunho que Silvia Prata, professora de dança cigana, confirma ao notar a crescente independência e felicidade entre os idosos.

Dicas para uma Longevidade Plena

A geriatra Marayra França oferece conselhos práticos, como acompanhamento médico regular, atividade física, preservação de laços sociais e familiares, destacando a importância de uma abordagem interdisciplinar envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição para otimizar a vitalidade na terceira idade.

Fonte: O Tempo

LEIA TAMBÉM:

Sexo na terceira idade: benefícios surpreendentes para a saúde cerebral dos idosos, segundo estudo

Pai aos 80 anos: veja o que Robert De Niro pensa sobre a paternidade na terceira idade