As previsões desta quarta-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão

Lembre-se de que você deve ser o seu centro e a sua luz para depois irradiar para os outros. Você tem que adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está te afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho. O amor precisa de risadas, então aproveite.

Virgem

Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena continuar. Você precisa de alguém que esteja entusiasmado com você, que faça você se sentir o ser mais importante do mundo. Portanto, aprecie que há alguém especial para você ao longo do caminho.

Libra

Sua produtividade no trabalho estará acima das expectativas porque você já está organizado e com o objetivo bem claro na cabeça. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração.

Escorpião

Reserve um tempo com o seu amor, será muito bom para vocês dois despertarem aquela paixão adormecida pela rotina. Você precisa atiçar a chama da paixão, reencontrar-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos merecemos.

Com informações da revista Nueva Mujer