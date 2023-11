A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Lua

Cuidado extra para não cair em ilusões e conceitos equivocados que podem causar perdas graves, seja nas relações ou na vida financeira. As piores mentiras acontecem quando se investem em sonhos que são estéreis ou não fazem sentido para a realidade, pois para que isso aconteça, é preciso cometer o erro de enganar a si mesmo.

Capricórnio – Carta do Sol

Evite deixar que mágoas e maus entendidos atrapalhem os potenciais de algumas relações que podem ser muito duradouras. Apague-se ao respeito mútuo e aos bons valores compartilhados para não deixar ilusões ou qualquer outro tipo de negatividade o fazer dicar na defensiva e se isolar.

Aquário - Carta da Estrela

Não tema as reviravoltas da vida se sabe que deu o melhor de si para agir corretamente e ser bom. É um momento de colher o que planta, principalmente as boas ações. Aceite de coração aberto os agradecimentos e recompensas que forem direcionados a você, pois serão de merecimento.

Peixes – Carta da Morte

Os rompimentos e finalizações são necessários para o crescimento e quem reluta tende a perder oportunidades importantes que estavam em seu destino. É hora de assumir as responsabilidades e crescer com maturidade, pois os tempos de inconsequência ficaram no passado. Situações concretas podem marcar essa transição ao mundo adulto.

Confira mais:

Os 3 signos mais afetados pela entrada do Sol em Sagitário 2023

Transformações importantes chegam para 3 signos com a entrada do Sol em Sagitário

A sorte para realizar está do lado de 3 signos do zodíaco no fim de 2023

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Os signos que se conectam pela palavra, mas também se afastam por ela

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião