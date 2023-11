A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta dos Amantes

Momento de ter cuidado com coisas muito idealizadas e ilusionadas, mas que na prática podem não funcionar muito bem. Lembre-se de que é possível usar isso a seu favor para levar projetos criativos e artísticos a diante, mas pode ser perigoso quando se trata de relações que se baseiam só em fantasias.

Virgem – Carta da Lua

Hora de colocar em prática aquilo que se deseja de verdade, pois a sorte está ao seu lado. Apenas não se deixe levar por impulsos e ilusões que não fazem bem para a sua vida ou de outros envolvidos, pois as consequências podem chegar rapidamente.

Libra – Carta da Torre

Seja racional para ver algumas finalizações ou rupturas, pois tudo nessa vida pode ter um lado importante de crescimento e aprendizagem. Saiba se refazer e olhar para o futuro novamente com otimismo, por mais que as consequências ainda o afetem e sejam irreversíveis. É preciso seguir em frente!

Escorpião – Carta O Mundo

Chegou uma fase de deixar de se prender a velhos padrões ou valores que não servem para a sua realidade. Aceite as novas aprendizagens e conhecimentos sem colocar o ego ferido a frente, pois descobertas e potenciais importantes chegarão.

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião