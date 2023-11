7 hábitos que você deve evitar para prevenir cabelos grisalhos

Se você acredita que os cabelos grisalhos são apenas uma questão de idade, digamos que a passagem do tempo não é o único fator. Acredite ou não, existem alguns maus hábitos que podem estar desempenhando um papel no aparecimento precoce desses fios prateados.

Por isso hoje ensinamos quais práticas evitar para manter o cabelo no máximo esplendor. Porque não existe idade para ter cabelos invejáveis! Pronta para começar?

Falta de hidratação

Você já sabe o quanto é importante beber água para se manter saudável, mas sabia que isso também pode afetar a saúde do seu cabelo? A desidratação pode enfraquecer os folículos capilares, acelerando o processo de perda de melanina. Portanto, certifique-se de beber pelo menos dois litros de água por dia!

Abuso de fontes de calor

Alisadores, modeladores e secadores podem ser seus melhores aliados, mas abusar deles pode danificar seu cabelo mais do que você imagina! O calor excessivo pode enfraquecer os fios, fazendo com que os cabelos grisalhos apareçam prematuramente. Opte por estilos naturais e dê um descanso ao seu cabelo!

Sedentarismo

Você gosta mais de séries de maratona do que de pista? É hora de mudar isso! A atividade física pode afetar a circulação sanguínea no couro cabeludo, contribuindo para o envelhecimento prematuro dos cabelos. Então mexa-se e dê vida aos seus cabelos!

Estresse

Acontece que isso pode não apenas afetar sua saúde emocional, mas também desencadear o aparecimento prematuro de cabelos grisalhos ao enfraquecer os folículos capilares. Então faça uma pausa e encontre diferentes formas de relaxar, seja lendo um livro, assistindo a um filme, dando um passeio no parque ou praticando meditação, seu cabelo vai agradecer!

Dieta desequilibrada

A frase ‘nós somos o que comemos’ também se aplica ao seu cabelo. Não adicionar nutrientes suficientes, como vitaminas A, C, E e biotina, à dieta pode afetar a saúde do cabelo, não apenas aumentando o número de fios prateados, mas também fazendo com que ele se quebre e caia. Portanto, inclua todos os grupos alimentares e mantenha seus cabelos fortes e radiantes.

Produtos químicos agressivos

É hora de revisar tudo o que você usa no cabelo, desde os shampoos e condicionadores que você usa na lavagem diária, até tratamentos como alisamento permanente e efeitos de coloração. Os componentes de muitos deles podem fazer com que você tenha mais cabelos grisalhos. Opte por alternativas mais suaves e naturais para manter o cabelo saudável.

Falta de proteção solar

Acredite ou não, seu cabelo também precisa ser protegido dos dias de sol. A exposição aos raios solares pode afetar negativamente a pigmentação dos cabelos, contribuindo para o envelhecimento dos fios e enfraquecendo sua estrutura. Então não esqueça de usar chapéu e protetor solar!

Manter os cabelos jovens e livres de grisalhos não é apenas uma questão de genética, depende também de hábitos diários!

