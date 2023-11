10 cortes de cabelo curtos que favorecem mulheres com mais de 30 anos

10 penteados curtos modernos e que favorecem mulheres com mais de 30 anos para arrasar em 2024 (Foto: Pinterest)

Se você quiser uma mudança de visual que te faça sentir moderna e leve, esses cortes de cabelo modernos são a solução.

Com esta lista de 10 estilos, você pode se preparar nas últimas semanas de 2023 para ter um novo visual em 2024.

Bob clássico curto sem franja

É uma opção ideal para cabelos médios lisos que não querem abrir mão da comodidade. Fica ótimo em rostos redondos ou quadrados, pois alonga visualmente as feições.

Bob curto com franja

Chique e feminino, este tipo de bob mini com franja casual pode se tornar naquele mudança de visual que deixará todos de boca aberta. As chaves para que favoreça você é jogar com a franja e o volume (que será aconselhado pelo estilista) para compensar seu tipo de rosto e destacar o melhor dele.

Bob assimétrico curto

O corte de cabelo bob sempre é tendência, por onde quer que se olhe. E como é tão versátil em relação a formas de rosto, texturas de cabelo e comprimentos, é muito difícil errar na escolha. Uma opção bacana, sem dúvida, é torná-lo assimétrico se você não quiser abrir mão completamente do comprimento do seu cabelo.

Curtos com franja e volume

Sim, os dois requisitos não só são compatíveis, como também são recomendados para conseguir um visual de tendência em seu corte para 2024. O franjão dará ao rosto esse estilo descontraído tão favorecedor, especialmente em cabelos finos.

Bob ondulado

Se combinarmos o que favorece um bob com a tendência das ondas desfeitas, obteremos um penteado atual e estiloso com o qual você pode exibir estilo em quase qualquer ocasião. Você verá que é um resultado que dá muito movimento ao corte.

Cacheado ou ondulado

O cabelo curto não é apenas adequado para cabelos lisos. Uma visita ao seu cabeleireiro de confiança irá mostrar-lhe se você pedir conselhos sobre como obter o acabamento mais favorecedor e confortável em manutenção.

Curto desfiado

Há curtos e curtos, e para aquelas que resistem a deixar de escovar o cabelo, este corte é perfeito. Adiciona movimento e textura ao cabelo, além de proporcionar uma aparência atual à sua imagem.

Andrógino e impecável

Se você realmente não tem medo da tesoura, recomendamos um corte de ar andrógino , que é especialmente moderno com um penteado polido e impecável. Um pouco de fixador e pronto. É tão fácil.

Pixie despojado

Talvez você não tenha reparado na versatilidade que um corte pixie pode oferecer na hora de pentear. Um pouco de fixador é suficiente para obter diferentes looks, como este com o franja para cima, ideal para rostos largos.

Pixie curto com cor fantasia

Combinar duas tendências, como o corte pixie e os novos tons de cabelo, pode ser uma boa escolha. A mudança será total e você não se arrependerá de dar o passo.