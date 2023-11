Ritual com sal: como atrair dinheiro e boa sorte para fechar bem o ano de 2023

Saleiro Ritual com sal (Pexels)

À medida que se aproximam o Natal e o Ano Novo, começam-se a contar os dias para o fim do 2023 e o início de 2024. Esta época é também considerada o momento exato para realizar rituais para terminar o ano de forma positiva e dar as boas-vindas ao próximo de forma grandiosa.

Nesse sentido, deixamos um ritual que ajudará a atrair dinheiro e boa sorte. Então, fique atento!

Ritual com sal para atrair dinheiro e boa sorte

Para realizar este ritual, é preciso um copo de vidro transparente, duas colheres de chá de sal e ter fé de que tudo vai dar certo.

De acordo com o que foi registrado pelo El Heraldo de México, primeiro você deve preencher o copo com água e adicionar as duas colheres de sal.

Depois disso, você deve deixar o líquido descansar no recipiente por uma hora.

Depois disso, você deve lavar as mãos com água salgada enquanto repete a seguinte frase: “O sal é protetor e ele me ajudará para que a abundância nunca falte na minha vida”.

Para que isso dê certo e ajude com boa sorte, você deve cumprir duas coisas: ter fé de que tudo vai dar certo e fazê-lo num domingo, antes de começar a semana.