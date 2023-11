Relacionamento: descubra se você possui estas 4 qualidades de uma pessoa mentalmente forte

A fim de compreender se, de fato, você tem qualidades de uma pessoa mentalmente forte, é preciso embarcar na jornada do autoconhecimento. É importante saber reconhecer suas características e buscar compreender sua totalidade para lidar com o mundo externo. Antes de se relacionar com o lado de fora, é importante saber conectar consigo mesmo.

Ser uma pessoa mentalmente forte é muito importante. Desta forma, as adversidades da vida serão conduzidas de uma forma menos complicada do que seria, caso não haja tal característica. Além disso, suas decisões e ações serão melhores pensadas e mais assertivas. Sendo assim, virão carregadas de autonomia e autenticidade para lidar com o mundo à fora.

Força mental

De acordo com o psicólogo e PhD Steven C. Hayes, ao portal Psychology Today, diferente de como é se pensado, a força mental pode chegar de diversas maneiras.

“Muitas vezes reservamos o termo “mentalmente forte” para descrever pessoas que realizaram feitos extraordinários diante de grandes adversidades”, explica o especialista.

“Raramente, no entanto, usamos estas palavras para nos descrevermos, possivelmente porque estamos dolorosamente cientes das nossas próprias falhas ou porque não consideramos as nossas conquistas como dignas de nota o suficiente. Mas a força mental vem de muitos modos e formas. E se prestarmos atenção e soubermos para onde olhar, podemos testemunhá-lo todos os dias — tanto em nós mesmos como em outras pessoas ao nosso redor”, completa.

Descubra se você possui estas 4 qualidades de uma pessoa mentalmente forte

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere como agem as pessoas com qualidades de força mental.