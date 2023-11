As palavras e o diálogo podem aproximar muitos casais e parcerias. No entanto, nem todo mundo consegue sustentar as diferenças que podem aparecer durante essas trocas.

Confira os signos que se conectam pela palavra, mas também se afastam por ela:

Gêmeos e Gêmeos

O geminiano é capaz de se conectar muito pela palavra e descobrem grandes compatibilidades, seja para o amor ou amizade. No entanto, a facilidade nas relações sociais podem também ser aquilo que trará problemas nessa conexão, pois com tanta coisas para compartilhar e descobrir, eles nem sempre focam em desenvolver uma relação mais profunda com apenas uma pessoa.

Câncer e Gêmeos

Enquanto o canceriano ama quem não poupa palavras e parece estar aberto, o geminiano se sente especial pela atenção e por quem os ouve. No entanto, eles podem se distanciar quando descobrem particularidades opostas na forma como se relacionam e precisão de bastante trabalho para ficar em sintonia e ter êxito.

Leão e Gêmeos

O geminiano e o leonino possuem uma conexão mental predominante, muito ligada aos pensamentos, ideias, comunicação e detalhes. Isso apaixona, mas também podem colocar esses signos em um lugar com excesso de debate sobre as diferenças. Para que a relação funcione, o ego não deve ser tão importante quando a criatividade e adaptabilidade.

Confira mais:

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 19 a 25 de novembro de 2023

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os signos do zodíaco que são atrevidos na vida amorosa

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os signos que podem mudar quando se apaixonam e ficam irreconhecíveis