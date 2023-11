O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Rebeldia

Momento de se rebelar e sair de situações que o aprisionam, principalmente na rotina e mente. Ser rebelde muitas vezes é priorizar as próprias necessidades, relaxar e deixar de assumir todos os fardos que o impedem de se movimentar com mais leveza, graça e criatividade. Uma resposta importante chegará com essa mudança de atitude.

Virgem – Carta da Confiança

É momento de se colocar em um lugar de mais confiança. Desenvolva sua intuição e poder para deixar de temer tanto a vida, os acontecimentos e as pessoas. Ninguém escreve uma trajetória sozinho e sem coragem para se aventurar; solte-se, conecte-se e compreenda alguns caminhos que o chamam.

Libra - Carta do Controle

O controle em excesso apenas endurece as ideias, as visões e o ser humano. É hora de espiar o mundo longe de tantas estruturas e sem a pressão de permanecer sempre no mesmo lugar. Seja o forasteiro que arrisca ir além das fronteiras e se abrir para novas aprendizagens; busque o crescimento.

Escorpião – Carta do Renascimento

É o momento de buscar o renascimento e sair por cima dos medos, da lentidão e da secasses. Com arte, inspiração e simplicidade é possível fazer as pazes com aquilo que já não o pertence mais e iniciar uma nova trajetória. Seu caminho pode ser guiado para o futuro, quando o passado for curado. A intuição e os sinais aparecem!

