O corte de cabelo que deixa mais jovem as mulheres de 50 e 60 anos é o favorito das famosas pelo seu ar elegante (Foto: Pinterest)

O corte de cabelo bob, caracterizado por seu comprimento curto até a metade do pescoço e um contorno que enfatiza o rosto, demonstrou ser um dos cortes de cabelo mais versáteis, modernos e atemporais.

De acordo com os especialistas, é o mais adequado para mulheres de 50 e 60 anos que busquem um resultado sofisticado e um visual prático e bonito.

Cortes de cabelo bob clássico

Se você quiser ir com segurança, aposte na versão clássica do bob. Este estilo atemporal permanece firme no tempo e nunca sairá de moda.

Bob com franja de cortina

Se você quiser dar um toque diferente no corte de cabelo bob, você pode complementá-lo com um franja tipo cortina. Assim, você potencializará ainda mais esse efeito rejuvenescedor.

Bob com franja lateral

O Bob também fica ótimo com um franjão lateral. Use com ondas despreocupadas para um resultado fresco e jovem.

Bob com franja reta desfiada

Você também pode optar por um bob combinado com um franja reta desfiada. A franja sempre rejuvenesce, então essa opção também nos encanta.

Bob Assimétrico

Outra maneira de modernizar o corte bob atemporal é diferenciar os comprimentos laterais. Também pode ser conseguido com o penteado, marcando uma linha lateral muito pronunciada.

Bob encaracolado

Se o bob por si só já é um corte atual rejuvenescedor, combinado com cabelo cacheado (bob cacheado) torna-se uma das tendências mais desejadas deste ano. Potencializa os cachos e fica ótimo neste tipo de cabelos.

Bob encaracolado com franja

O curly bob também pode ser usado com franja. Uma dica: se você tiver cachos definidos, peça ao seu cabeleireiro para desfiar as pontas ou fazer camadas longas. Se se tratar de cachos pouco definidos, o melhor será um corte reto que marque o volume.

Bob com camadas

Um bob com camadas vai adicionar movimento e dimensão à sua franja.

Bob inclinado

Se quiser ir um passo além, você pode optar por esta versão que se caracteriza por ter a parte de trás mais curta do que a parte da frente.