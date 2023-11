O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário - Carta 7 de Paus

Chances importantes podem surgir no âmbito profissional ou em atividades que são importantes para você. Fique atento a negociações e use as palavras a seu favor. A espera pode ser um pouco longa, mas valerá a pena.

Capricórnio – Carta 11 de Copas

A vida sentimental passa por mudanças e acontece movimentos importantes em sua rotina. Viagens, mudanças e novas portas se abrindo podem alterar a realidade para algo mais agradável e feliz. Permita-se encantar!

Aquário – Carta 9 de Copas

Hora de saber o que é ilusão e o que é real. Não deposite todas as suas fichas e esforços em projetos que são construídos pelas fantasias. As bases precisam ser concretas e sólidas, principalmente quando se trata da vida amorosa.

Peixes – Carta 2 de Paus

O início de parcerias e conexões importantes acontece e pode ser importante tanto para a vida pessoal, como para a carreira e os objetivos. Tenha atenção extra com mensagens que podem chegar. Cuidado com acidentes.

Confira mais:

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

Os signos que se conectam pela palavra, mas também se afastam por ela

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião