O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão - Carta Ás de Paus

Novidades surgem e podem ser muito pontuais para uma subida de nível em sua vida, seja um novo emprego, relação ou até mesmo um novo integrante na família. É a hora em que tudo começa a florescer e será possível descobrir o que será colhido. Quem não deseja ter filhos pelo momento, deve se prevenir.

Virgem – Carta 9 de Paus

Momento de espera e de lidar com atrasos. Não tema que as coisas estejam muito lentas, pois isso também caracteriza aquilo que é sólido e estável. Previna-se das dificuldades e seja organizado para não terminar com muitos fardos pesados. No amor, é hora de lidar com a distância.

Libra – Carta 9 de Copas

Cuidado para não contar com quem não é tão recíproco assim com você, seja na amizade ou nas relações amorosas. Lembre-se que é importante não deixar dependência ou a carência tomarem as rédeas. Procure relações mais sinceras.

Escorpião – Carta 6 de Paus

Busque maneiras de se conectar com a intuição para sanar algumas dúvidas e entender a raiz de alguns problemas, principalmente no trabalho! Quando se trata de relações, é importante prevenir certos conflitos e excesso de ciúme.

