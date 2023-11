Julia Roberts e o louro cobre que lhe tira 15 anos: a cor de cabelo que rejuvenesce

Julia Roberts deixou todos os seus fãs de boca aberta com a sua nova escolha de cor de cabelo para a próxima temporada de inverno de 2024. O loiro cobre que ela está usando é uma cor que não só realça a sua beleza natural, mas também estabelece uma tendência irresistível para os amantes da moda e do estilo capilar.

Tom cobre

Tom quente e vibrante: o loiro cobre consegue combinar o calor do loiro com os tons vibrantes do cobre, dando lugar a uma paleta de cores que ilumina o rosto e adiciona toques de vitalidade. É uma tonalidade especialmente favorecedora no inverno, pois consegue contraste com a palidez que pode ocorrer devido à falta de luz solar.

É um tom muito versátil no inverno: ao contrário de algumas tendências de cor de cabelo que podem não combinar com a temporada de inverno, o louro cobre é extremamente versátil. Pode ser usado em tons mais claros para evocar o brilho invernal ou em tons mais escuros para combinar um pouco de mistério e profundidade ao cabelo.

Tinta ruivo cobre

Complementa com diferentes tons de pele: uma das características mais destacadas do tom loiro cobre é sua grande capacidade de se complementar com diferentes tons de pele. Seja uma pele clara ou uma pele mais escura, é um tom de cabelo que facilmente se adapta para realçar a beleza natural.

É uma coloração de fácil manutenção: embora usar essa tonalidade possa ser um grande compromisso, a manutenção é fácil. É um tom de cabelo que desbota de maneira suave e pode parecer igualmente encantador à medida que os dias passam, o que o torna uma das melhores opções para aqueles que procuram um estilo de manutenção baixo.