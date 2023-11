Jejum intermitente pode ser mais eficiente que dieta, segundo pesquisa

Perder peso é frequentemente um desafio, envolvendo a monitorização não apenas da alimentação, mas também do açúcar no sangue, crucial para quem enfrenta condições como diabetes. Enquanto muitas dietas enfatizam a restrição calórica e a contagem de calorias, pesquisas recentes sugerem que controlar o tempo pode superar o controle alimentar em eficácia.

A prática do jejum intermitente é central nessa abordagem, envolvendo períodos prolongados de abstinência alimentar, geralmente entre 16 a 24 horas, durante os quais apenas água e bebidas não calóricas são permitidas. Um estudo recente publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) em outubro de 2023, liderado por pesquisadores da Universidade de Chicago, fortalece a ideia de que o jejum baseado no tempo pode ser mais eficaz na perda de peso do que a restrição calórica.

Jejum Intermitente vs. Restrição Calórica: Resultados Surpreendentes do Estudo

O estudo envolveu 75 participantes, todos com diabetes tipo 2 e excesso de peso, divididos em três grupos. O primeiro praticou jejum intermitente por 8 horas, o segundo reduziu a ingestão calórica em 25%, e o terceiro manteve a rotina alimentar inalterada. Os resultados revelaram que o grupo de jejum experimentou uma perda de peso significativamente maior, chegando a 6% do peso total, em comparação com a média de 2% no grupo de restrição calórica.

Descobertas Adicionais: Controle Calórico sem Monitoramento Rigoroso

Getty Images

Além da perda de peso, os participantes do grupo de jejum também reduziram a ingestão calórica em cerca de 300 calorias diárias, em média. Intrigantemente, aqueles que seguiram o jejum intermitente, tenderam a consumir 100 calorias a menos em comparação com os que praticaram o controle alimentar, sem uma monitorização rigorosa dos alimentos ingeridos.

Conclusão e Aviso Médico

O estudo destaca a eficácia do jejum intermitente como uma alternativa viável à dieta tradicional, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades ou fadiga com abordagens convencionais. No entanto, é crucial destacar que qualquer prática alimentar deve ser supervisionada por um médico especializado em nutrição, especialmente para indivíduos com condições pré-existentes, como diabetes tipo 2, onde a falta de monitoramento pode representar riscos à saúde.

LEIA TAMBÉM:

Inchaço e cólicas: alimentos saudáveis que causam esses desconfortos

Do copo para a academia: treinar para eliminar o álcool do corpo funciona?