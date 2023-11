Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Uriel

Você está passando por uma fase muito difícil, mas não desista de nada nem tenha medo de enfrentar os problemas com muita firmeza, pois chegarão momentos de calma e sucesso.

Touro - Arcanjo Rafael

Não deixe seu relacionamento se perder devido a mal-entendidos. Você é um ser de luz, generoso e compreensivo, então tente de tudo para recuperar o amor e para que a harmonia e a prosperidade cheguem até você.

Gêmeos - Arcanjo Gabriel

Você se sente na escuridão porque não consegue encontrar a solução para os problemas. Reflita sobre onde está o fracasso e siga em frente, em breve você alcançará estabilidade e equilíbrio em sua vida.

Câncer - Arcanjo Chamuel

Você se sente amargurado, com aquelas energias negativas que não te deixam ver as experiências da vida como aprendizado. Calma e paciência, as coisas vão melhorar se você se dedicar a isso.

Leão - Arcanjo Jofiel

Você precisa de clareza mental para poder tomar decisões que o ajudem a atingir os objetivos de harmonia e prosperidade.

Virgem - Arcanjo Miguel

Você tem que tomar medidas firmes para alcançar a tranquilidade necessária para enfrentar aquele problemas que o deixam angustiado. Ter harmonia leva você a atingir objetivos com sucesso.

Libra - Arcanjo Zadkiel

Muitos obstáculos para consolidar o amor podem ser superados ao sair do passado e deixar algo traumático para trás. Hora de transmutar o mal e atrair o bem.

Escorpião - Arcanjo Suriel

Você sente que coisas sombrias estão acontecendo em sua vida e que precisa sair desse mal que faz você se sentir oprimido. Trilhe o caminho do bem.

Sagitário - Arcanjo Natanael

Pensar no passado não lhe dá a oportunidade de experimentar o amor puro e incondicional. Deixe o mal para trás porque você merece alguém que o valorize e também deve fazer isso com você.

Capricórnio - Arcanjo Órion

Você precisa encontrar o propósito de sua vida para alcançar a prosperidade e a harmonia que deseja. Encontre a sabedoria e o amor para seguir em frente.

Aquário - Arcanjo Dokiel

Você precisa ser um guerreiro nesses momentos de dificuldades. Você é a sua força, não desanime nenhum segundo

Peixes - Arcanjo Atliel

Você quer que o amor se consolide e se expanda, mas deve curar o seu coração do passado para que aquele milagre que tanto deseja que aconteça.

