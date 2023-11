Cortes de cabelo: 2 estilos que deixam as mulheres de 50 mais jovens e que afinam o rosto (Foto: Pinterest)

Se algo estiliza o rosto e o rejuvenesce instantaneamente é um bom corte de cabelo, por isso é importante saber qual estilo é o que melhor se adequa ao seu rosto e um estilista, apenas olhando para você, é capaz de recomendar o que mais te favoreça.

Os dois cortes que a seguir descrevemos são perfeitos para todos os tipos de rosto e ainda melhor, para qualquer idade.

Com eles, você conseguirá que sua aparência fique super fina, fina e suas feições destaquem. É altamente recomendável se você quiser mudar o visual, mas não se atreve a fazer algo muito impactante com o qual não se sinta muito confortável.

Risca ao lado

Esse corte de cabelo é ideal porque te permite ter uma aparência mais magra, sem se preocupar em manter um corte simétrico. Você só precisa alinhar a linha lateral do lado que mais gosta e que mais lhe favoreça e, em seguida, cortar suavemente as pontas para dar um efeito de impacto.

Lembre-se que você pode adaptar este estilo e se você tem franja, a melhor opção é mantê-la desfiada, pois se você mantê-la reta e a combinar com um penteado com a risca lateral fará com que o seu rosto pareça arredondado.

Logo abaixo dos ombros

Este estilo sempre foi um dos favoritos de todos os tempos porque não só dá um visual de moda, mas também experimenta com estilos jovens. Para que sua face pareça fina, a melhor opção se você tiver cabelo longo é cortá-lo logo abaixo dos ombros para estilizar seu rosto. Você até pode adicionar algumas franjas estilo borboleta, pois isso dará mais definição a este corte.