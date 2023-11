Como combinar um vestido vermelho para brilhar neste Natal: 6 truques

Vestido vermelho Dicas para parecer divina com um vestido vermelho e roubar olhares (Imagen de Look Studio en Freepik)

As festas de Natal estão chegando e, claro, também a escolha do vestuário para impressionar e atrair a sorte. O vermelho, indiscutivelmente, é a cor rei desta época e com a qual muitas mulheres não se sentem bem por não saberem como combiná-la perfeitamente para criar um look impressionante.

Hoje mostramos alguns truques que você pode usar para ousar usando com estilo esta cor espetacular. É mais fácil do que pensa.

A regra das três cores

A regra de três cores se baseia em escolher a cor que será a principal e ocupará 60% da atenção, neste caso será o vermelho; em seguida, aposte em outra tonalidade que ocupe 30% do seu vestuário e, por fim, uma terceira cor, que terá 10%. Assim como fez a estilista venezuelana Carolina Herrera quando compareceu à festa de gala de outono do 75º aniversário do Ballet de Nova York, em outubro deste ano.

O amor é o único sentimento que não tem preço. É um sentimento que nos faz sentir vivos e nos dá esperança. É um sentimento que nos une aos outros e nos faz sentir parte de algo maior. O amor é o que nos move, nos motiva e nos inspira. É o que nos dá força para enfrentar os desafios da vida. É o que nos ajuda a construir um futuro melhor. O amor é o que nos une e nos dá alegria. É o que nos mantém vivos.

A guru da moda optou por um vestido vermelho de corte evasé, que enfatizou sua cintura, a qual ela deu protagonismo com um cinto largo de fivela quadrada na cor rosa fúcsia, e completou seu estilo com sapatos na cor bordô.

2. Acessórios em tons metálicos

Combine o seu vestido vermelho com acessórios em tons metálicos, como dourado ou prateado. Saltos brilhantes, uma bolsa elegante ou joias chamativas podem adicionar um toque festivo e sofisticado ao seu visual.

3. Sapatos perfeitos

Os sapatos de salto alto de ponta fina com tiras finas e amarrados ao tornozelo dão um estilo muito sensual ao seu conjunto, especialmente se forem pretos. Mas se procura algo mais casual, pode usar sapatos em tons de rosa, branco, café ou tinto.

4. Lábios Chamativos

Opte por lábios vermelhos que combinem com o tom do seu vestido. Isso não só destacará seu look festivo, mas também adicionará um toque de elegância e coerência ao conjunto.

5. Toque de preto ou branco

Se você preferir um enfoque mais clássico, combine seu vestido vermelho com detalhes em preto ou branco. Um cinto, sapatos ou uma jaqueta nestas cores podem equilibrar a intensidade do vermelho e criar um look mais equilibrado.

6. Texturas e estampados sutis

Jogue com texturas para adicionar dimensão ao seu visual. Por exemplo, combine um vestido vermelho de veludo para um aspecto luxuoso e festivo. Outra opção é incorporar rendas, sedas ou cetim para um toque mais elegante. Se você se sentir aventureira, considere combinar seu vestido vermelho com acessórios ou detalhes estampados. Podem ser estampas pequenas e sutis que não competem demais com o vermelho, mas que adicionem um toque de originalidade ao seu conjunto.