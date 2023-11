Cabelos loiros e as mechas que serão tendência para fechar o ano com estilo

O loiro é um dos tons mais procurados e, embora às vezes seja mais aplicado no verão, a verdade é que essa tonalidade ganhou força no mundo da moda para encerrar o 2023 e dar as boas-vindas a 2024 com um cabelo cheio de luz.

Muitas famosas decidiram tingir seus cabelos nas últimas semanas do ano, como o caso de Rihanna, Karol G e Yailin, a mais viral. Elas apostaram nos tons loiros.

Estes serão os loiros tendência para fechar o 2023

Loiro aconchegante

Rihanna apresentou um novo visual nos últimos dias com a chegada do outono e decidiu apostar em um loiro escuro, melhor conhecido como Cozy Blonde, que é perfeito para aqueles que desejam dar um toque escuro às suas madeixas sem perder o loiro.

Esta tonalidade fornece profundidade ao combinar estrategicamente tons de loiro mais claros e luzes mais suaves, resultando em um loiro de baixa manutenção que funciona em qualquer época do ano.

Areia cinza

A modelo Romee Strijd orgulha-se do tradicional Rubio Arena que muitas estão buscando. Esta cor se aproxima dos tons bege, deixando para trás os amarelos e dourados, o que prolonga as visitas ao cabeleireiro.

Esse look combina perfeitamente com as meninas de cabelo castanho que querem ser loiras nesta temporada, pois traz mais luminosidade ao rosto, tornando-se um dos mais populares.

Sandy bege loira

Este é outro tom de loiro perfeito para todos os tipos de pele graças às suas nuances quentes e ao seu delicado tom de areia, que fica bem.

No entanto, os especialistas recomendam evitar qualquer tipo de tom cobre, pois pode causar ruivos antiestéticos com tons alaranjados que endurecem o rosto e criam uma cor pouco natural, portanto, as mulheres com base escura deveriam evitá-lo.

Bebê loiro

Quem deseja dar o primeiro passo no mundo das loiras, esta é uma ótima opção, pois é considerado pelos especialistas como um loiro com pigmentos leves que destacam ao ser neutro, sem ser frio, nem quente.

Loiro baunilha

Esse loiro nunca sai de moda e segundo o estilista Alex Sestelo, será o “cavalo vencedor” para a temporada, por ser favorecedor por sua cremosidade e iluminação.

