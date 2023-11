As previsões desta terça-feira (21) para todos os signos do zodíaco

As previsões desta terça-feira (21) para todos os 12 signos do zodíaco, de acordo com o tarot.

Áries – Carta do Diabo

Chegam dias em que você terá que cuidar de seus inimigos, especialmente aqueles que ainda estão próximos ou ocultos.

Touro – Carta Ás de Ouros

Alguns dias sorte extra e rápida, lembre-se que seu signo é seguido de perto pelo dinheiro agora.

Gêmeos - Carta “O Louco”

Grandes desafios esta semana podem testar sua mente, coração e físico. Prepare-se e liberte-se!

Câncer - Carta Roda da Fortuna

Novas oportunidades de crescimento na carreira chegam e é preciso sair do pessimismo para aceitar.

Leão – Carta O Mundo

Haverá grandes desafios e você poderá ter o sucesso em suas mãos.

Virgem – Carta O Julgamento

Não se preocupe tanto, concentre-se no que você deseja, o triunfo logo chegará em sua vida.

Libra – Carta O Carro

Você terá novas oportunidades de emprego e a prosperidade chegará até você

Escorpião - Carta O Mago

É hora de deixar o passado para trás e focar no futuro.

Sagitário – Carta O Imperador

É hora de assumir o controle do seu destino e alcançar seus objetivos.

Capricórnio – Carta O Sol

Você brilhará sem limites e terá um melhor humor; aproveite para se livrar de amarras do passado.

Aquário – Carta Ás de Copas

Você deve tomar decisões sábias para continuar crescendo financeiramente.

Peixes – Carta A Torre

Concentre-se em fazer um novo lar com pessoas mais compatíveis e que entendam seu jeito complicado de ser.

