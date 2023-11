A cor do poder: 6 looks vermelhos que conquistaram celebridades

De Bella Campos a Mariah Carey, looks vermelhos bombam entre as famosas — Foto: Instagram

De Bella Campos a Mariah Carey, a tendência do vermelho não conhece fronteiras, revelando-se em propostas tanto casuais quanto festivas. Uma semana agitada deixou a talentosa Gloria Groove emocionada e intrigada com a profusão de mulheres vestindo a cor vibrante.

Ao contrário da associação tradicional de vestidos vermelhos com ocasiões noturnas, a atriz Bella Campos desafia as convenções ao exibir um elegante modelo frente única durante uma visita ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Essa ousadia de incorporar o vermelho durante o dia encontrou eco em outras personalidades, como a cantora Majur, que deslumbrou em um look monocromático durante o festival Liberatum, em Salvador, e a influenciadora digital Nina Gabriella, que adicionou cores vibrantes ao Egito.

A magia do vermelho não poupou nem mesmo o Halloween nos Estados Unidos, onde Mariah Carey e Paris Hilton impressionaram com fantasias combinando. Mariah encarnou Jessica Rabbit, enquanto Paris escolheu personificar Katy Perry. Detalhes como efeitos de vinil e aplicações de strass elevaram essas produções a um contexto festivo. Por sua vez, Sofia Vergara optou por uma abordagem mais sóbria, incorporando recortes e assimetria.

Inspiração em Vermelho: Looks que Dominaram as Redes Sociais

Dê uma olhada nos looks vermelhos apresentados por Bella Campos, Paris Hilton, Nina Gabriella, Majur, Sofia Vergara e Mariah Carey. Cada uma dessas personalidades, à sua maneira, demonstrou a versatilidade dessa cor envolvente. Seja no glamour de Hollywood ou em eventos informais, o vermelho é a escolha certa para elevar o estilo e deixar uma marca inesquecível. Então, inspire-se nesses looks vermelhos e traga um toque de paixão para a sua semana.

Bella Campos

Bella Campos — Foto: Instagram

Paris Hilton

Paris Hilton — Foto: Instagram

Nina Gabriella

Nina Gabriella — Foto: Instagram

Majur

Majur — Foto: Instagram

Sofia Vergara

Paris Hilton — Foto: Instagram

Mariah Carey

Mariah Carey — Foto: Instagram

Fonte: Glamour

LEIA TAMBÉM:

Saúde e sustentabilidade: principais benefícios de reutilizar suas roupas favoritas

A elegância de Lady Di na última temporada de The Crown: um desfile de moda real