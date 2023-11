5 cores que devem ser evitadas ao se vestir a partir dos 40 anos porque fazem você parecer muito mais velha

Ninguém pode imaginar que uma cor possa rejuvenescer ou envelhecer o rosto de uma mulher, é por isso que aqui explicamos quais são essas cores nas roupas que envelhecem as mulheres com mais de 40 anos.

A escolha dos tons corretos para usar não é apenas importante para seguir as últimas tendências da moda, mas também para considerar como eles podem afetar a nossa aparência. O tom que usamos reflete certa luz no nosso rosto e afeta o nosso visual.

Preto

O preto é elegante é uma das cores mais formais e sofisticadas para vestir, mas tem a particularidade de marcar as linhas de expressão e as olheiras do rosto. Se quisermos usá-lo, a melhor ideia é combiná-lo com branco ou outra cor.

Azul Escuro

É quase o mesmo contraste que o preto que pode ser muito desbotado e te fazer parecer sem vida e sem vitalidade. É uma das cores que envelhece a nossa aparência. Para que não pareça entediante, procure um contraste com azuis mais claros ou outra cor.

Tons Pastel

São cores que adoçam e têm esse aporte de ternura que, em vez de rejuvenescer, o que fará é acentuar a sensação de aparência descolorida. Se você usar um terno com essas cores, a melhor opção é contrastá-lo com cintos, sapatos ou bolsas de outras cores.

Verde Cáqui

Esse tom endurece os traços, realça as rugas, marca as olheiras e tira vida da pele. É um tom simples e plano que você deve usar em pequenas porções e combinar com outras cores.

Tons Neón

Estes tons fluorescentes fazem a pele parecer mais madura e com manchas. Por isso, é melhor evitar usá-los perto do rosto, pois envelhecem. Na verdade, são tons ideais para jovens, não para mulheres maduras.