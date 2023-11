Relacionamento: 8 ingredientes para uma relação sólida e consistente

Apesar do início eufórico de um relacionamento, haja vista a paixão em alto nível no começo, em certo momento a chama pode diminuir. Sendo assim, se faz necessário introduzir certos ajustes, a fim de solidificar o relacionamento para fazê-lo durar.

Ainda que a chama diminua com o tempo, isso não significa que o amor foi embora. Se trata apenas de uma mudança na dinâmica do casal. Sendo assim, ela pode ser aumentada de outras formas.

É importante saber lidar com as diferenças dentro do relacionamento, impulsionar as qualidades e ser realista em relação às expectativas. Desta forma, a dinâmica será ainda mais facilitada.

A inovação é o carro-chefe para um relacionamento duradouro e prazeroso. Haja isso em vista, existem alguns elementos capazes de auxiliar no aprimoramento das relações amorosas. Se trata apenas de uma questão de manutenção.

“Como alcançamos e, mais importante, mantemos bons relacionamentos? Recomendo check-ups regulares e preventivos de relacionamento”, diz Cheralyn Leeby, epescialista e pós-doutora ao portal Psychology Today. “Aqui está minha lista de oito ingredientes principais, com instruções de script, para ajudar a validar e aprimorar seus relacionamentos vitais.”

Leia mais:

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as ferramentas de reflexão que podem te auxiliar a trazer mais cor e saúde ao compromisso amoroso.

8 ingredientes para uma relação sólida e consistente